Жители России стали чаще покупать товары для отдыха и автозапчасти

20 Май 2020 2020-05-20T10:39:03+03:00

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После завершения "нерабочих дней", которые действовали с 28 марта по 12 мая, во многих регионах открылись магазины с непродовольственными товарами.

Согласно исследованиям аналитиков компании «Эвотор», опубликованной на kp.ru, за неделю послаблений магазины стройматериалов и дачных товаров пережили нашествие покупателей. Выручка этих сегментов на четверть превысила период начала марта, когда никто не знал о нерабочих днях из-за самоизоляции.

Начало дачного сезона и традиционный весенне-летняя необходимость в этих товарах повлияла на рост спроса на инструменты для ремонта. Россиян потянуло на дачи и за город.

Продавцы палаток и надувных лодок получили больше выручки на 13,5%, чем до кризиса. Значительно выросли доходы магазинов освещения, инструментов, товаров для животных и автозапчастей.

Смягчение карантинных мер оживило покупательский спрос.

В период с 11 по 17 мая в стране возобновили работу 57,5% предприятий малого и среднего бизнеса. За неделю продажи выросли на 10%.

Так, больше всего непродовольственных магазинов, компаний сферы услуг и прочих открылось в Ленинградской области, где всего 77,2% работающих предпринимателей. Их выручка находится практически на докризисном уровне в 91%.

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там позволил открыться многим фирмам, в итоге 70,7% компаний малого и среднего бизнеса региона снова в строю с оборотами 79,4%.

Кировская область оказалась в тройке лучших. Там заработали 61,3% малых и средних предприятий с выручкой 75,3%, в сравнении с периодом до введения карантина.

В лидерах по числу заболевших COVID-19 все еще находится Москва. В столице всего треть действующих компаний с той же третью докризисных оборотов. А в Санкт-Петербурге теперь работает 40% торговых точек с выручкой 42,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU