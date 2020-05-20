В Ростове-на-Дону на соблюдение масочного режима проверяют пассажиров городских автобусов

20 Май 2020 2020-05-20T11:37:01+03:00

Чаще горожане носят маски в кармане, чем на лице

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В Ростове-на-Дону решили проверить, как соблюдают масочный режим пассажиры общественного транспорта. Как рассказали в мэрии города, нахождение в общественном месте без маски влечет за собой административную ответственность, а также штраф. Там же добавили, что автобусы дезинфицируют, а водители работают в перчатках и масках. При этом правила особого режима должны соблюдать и пассажиры: при входе в автобус надевать лицевую маску.

Как оказалось, зачастую ростовчане носят маску в кармане и не считают нужным надевать ее в автобусе: пассажиры доставали маску только после обращения проверяющих.

В итоге после проверки были составлены шесть административных протоколов, по которым вынесли столько же предупреждений.

Кроме того, нарушили масочный режим и два водителя общественного транспорта. Пока чиновники предупреждают нарушителей, но потом обещают штрафовать. В городской мэрии добавили, что проверки продлятся до конца мая и охватят все маршруты Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU