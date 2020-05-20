2020-05-20T11:37:01+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на соблюдение масочного режима проверяют пассажиров городских автобусов

Чаще горожане носят маски в кармане, чем на лице
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водители должны ездить в масках. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Водители должны ездить в масках. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону решили проверить, как соблюдают масочный режим пассажиры общественного транспорта. Как рассказали в мэрии города, нахождение в общественном месте без маски влечет за собой административную ответственность, а также штраф. Там же добавили, что автобусы дезинфицируют, а водители работают в перчатках и масках. При этом правила особого режима должны соблюдать и пассажиры: при входе в автобус надевать лицевую маску.

Как оказалось, зачастую ростовчане носят маску в кармане и не считают нужным надевать ее в автобусе: пассажиры доставали маску только после обращения проверяющих.

В итоге после проверки были составлены шесть административных протоколов, по которым вынесли столько же предупреждений.

Кроме того, нарушили масочный режим и два водителя общественного транспорта. Пока чиновники предупреждают нарушителей, но потом обещают штрафовать. В городской мэрии добавили, что проверки продлятся до конца мая и охватят все маршруты Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус
Оборудование на 2,7 млрд рублей планирует поставить ВТБ Лизинг
Эксперты объяснили плохое качество дорог в России экономией подрячиков
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Психолог Минздрава РФ рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции
В Ростове-на-Дону на соблюдение масочного режима проверяют пассажиров городских автобусов
Жители России стали чаще покупать товары для отдыха и автозапчасти
В Ростовской области нарушителю российско-украинской границы грозит четыре года тюрьмы
В Ростовской области 13-летняя школьница села за руль мотоцикла
В Ростовской области возобновляется проведение плановых операций
Минздрав РФ дал прогноз о снятии режима самоизоляции
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с "президентскими" выплатами медикам во время пандемии коронавируса
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и мотоцикл
Татьяна Быковская проанализировала статистику по внебольничной пневмонии