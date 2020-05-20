Психолог Минздрава РФ рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T11:17:24+03:00

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Начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» Светлана Лазуренко во время брифинга ВОЗ, рассказала, как правильно выходить из самоизоляции детям и их родителям, и для детей какого возраста период самоизоляции стал особенно трудным.

- Мы, конечно, наблюдаем ситуацию среди детей различного возраста, и сейчас сложилось понимание, что, чем младше ребенок, тем более он страдает в условиях самоизоляции, поскольку современные средства коммуникации для него доступны в меньшей степени, чем для детей постарше, - цитирует kp.ru Светланe Лазуренко.

По ее словам, многое зависит от родителей, которые, используя компьютеры и планшеты, могут развлечь детей.Малышам необходимо общении со сверстниками, у них высока потребность в играх с ровесниками.

Для дошколят важно сохранить контакт детей с друзьями и находить новых.

- Что касается школьников, как мы видим, наша страна оказалась неплохо подготовлена к обучению ребенка в сети, а современные платформы связи позволяют детям общаться и после уроков, чем очень многие ребята и пользуются с удовольствием. К тому же некоторые педагоги увеличили продолжительность перемен или создают возможность для детей пообщаться друг с другом после уроков, - говорит Светлана Лазуренко.

Никаких проблем в поиске общения нет у подростков. Они способны сами регулировать направление своей деятельности.

По мнению психолога, во время социальной изоляции проще всего перенести все ограничения удается детям, у которых есть братья и сестры.

При выходе из режима самоизоляции детям и подросткам нужно поэтапно менять ритм жизни.

- Постепенно снимаются ограничения и также постепенно можно начинать вносить небольшие изменения в режим дня, приближая график и свой, и ребенка к тому, который был до начала пандемии. Это касается и сна, который многие родители в условиях самоизоляции сместили, - делится рекомендациями эксперт Светлана Лауренко. - Поможет и небольшой план того, какие места вы хотели бы посетить, чем хотелось бы заняться. Постройте план на ближайшее время, такой, который был бы реально осуществим, и соотнесите его по времени с тем, как будут сниматься ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU