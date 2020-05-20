Эксперты объяснили плохое качество дорог в России экономией подрячиков

20 Май 2020 2020-05-20T12:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилисты России отмечают, что в последнее время качество дорог стало меняться в лучшую сторону, но проблемных участков, нуждающихся в ремонте, в различных регионах все еще много. Зачастую всего через несколько недель после ремонта на дорогах вновь появляются ямы и трещины. Kp.ru забирался в том, кто и почему наживается на бюджетных дорожных подрядах и можно ли наказать недобросовестных исполнителей.

- Сейчас ситуация на наших дорогах заметно лучше, чем несколько лет назад, - сказал лидер общественного движения «Убитые дороги» депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, он уже пять лет ездит по регионам, исследует качество дорог и регулярно публикует рейтинги. Так, лидерами оказалась Тюмень, Белгород, Казань и Москва.

Ситуация изменилась после того, как во время «прямой линии» с президентом засигналили со всех концов России.

Оказалось, что главная проблема заключается в том, что выделенные деньги разбазаривались. Многие чиновники лишись своего поста из-за взяточничества и растрат.

Национальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дала результаты. В нее с 2019 по 2024 годы запланировано вложить 4,7 трлн руб., более 4,5 трлн пойдет только на дорожное строительство. Почти по триллиону в год - таких денег дорожники еще не получали.

Один из недавних скандалов связан с бывшим главой «Автодора» Сергеем Кельбах. Следователи обнаружили перерасходы на строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Как сообщает кp.ru, госкомпания «Автодор» завысила стоимость работ на 6,64 млрд рублей, из которых 4,22 млрд руб. уже ушли подрядчикам.

ИЗМЕНИТЬ ПОХОД

Эксперты считают, что нынешний принцип - побеждает тот, кто запросит меньше денег — провалился.

- Нужно проводить конкурс в два этапа, - говорит президент Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве Александр Малов. - На первом отбирать достойные организации - с опытом, техникой, кадрами. А на втором — кто из них предложит более низкую цену. Но и понижать, как сейчас, на 30%, нельзя. Победитель такого тендера, чтобы не прогореть, нарушает все что можно. Тут и отход от технологии, и дешевые материалы. Максимум, насколько можно снизить цену, это 12-15%.

По мнению специалистов, необходимо ввести лицензирование строительных работ, чтобы исключить фирмы-однодневки.

- У каждой дороги должен быть хозяин, - отмечает лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - И не формальный, а несущий полную ответственность за ее состояние — вплоть до уголовной, если будут тяжелые последствия. Как у жилого дома. Если ступенька обвалится, и житель сломает ногу, главный инженер управляющей компании может получить срок. Так почему никто не отвечает перед жертвами аварии из-за ямы или другой дорожной напасти? У нас, между прочим, до 40% ДТП происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Затраты на ремонт дорог можно сократить, внедрив новые технологии.

- Во всем мире на трассах с интенсивным движением, где идут большегрузы, активно используют цементобетонное покрытие, - отмечает Александр Малов.

Сейчас цементобетонные дороги прочнее асфальтовых и цены на них сравнялись. Но дорожники не переходят на прогрессивные материалы, хотя цемента в стране производится много. Об этом кp.ru сообщил Максим Гончаров, гендиректор компании ЛафаржХолсим Россия, это один из крупнейших производителей цементобетона в стране.

Цементобетон - материал, который положил и забыл. Ремонт — основная статья дохода многих дорожных компаний и долговечность покрытия — скорее недостаток для подрядчиков.

- Основные поставщики битума и асфальта — это нефтяные компании, - отметил кp.ru глава Антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов. - А у цемента и бетона нет такого мощного лобби.

КАК НАЖИВАЮТСЯ ПОДРЯДЧИКИ

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в беседе с кp.ru поделился своим мнением о том, какие способы отъема денег у государства используют недобросовестные подрядчики.

- Александр Сергеевич, сколько можно украсть на строительстве автодорог?

- До половины стоимости заказа. То есть, государство платит за дорогу как минимум в полтора раза больше, чем могло бы. А то и в два, - говорит он.- Основную долю в наценке составляют не они. Есть хитрые схемы, которые, как говорят, в последние годы стали применять очень активно. До того, как участок включат в зону строительства, цена ему грош в базарный день. Но вот кто-то по секрету узнает, что здесь пройдет трасса, и тут же организовывает выкуп этих участков по бросовой цене. На аффилированных лиц. А когда придет время выкупать эти участки для строительства дороги, их владельцы задирают цены в 2-3 раза.

- Может ли государство положить этому конец?

- Теоретически может. Но тогда нужно быть готовым к ответным действиям. Будут организованы пикеты, митинги, выступления блогеров, строителей обязательно обвинят в нарушении экологии. Участки не для того приобретали, чтобы их отдавать за здорово живешь. Так что на практике лучше договориться.

Эксперт отмечает, что заказчики строительства и перекупы земельных участков могут быть связаны между собой и получать взаимную выгоду. Часто цена повышается производителем асфальта и других материалов, когда появляется информация о строительстве. Подрядчики также могут экономить на закупке материалов другого класса, что отражается на качестве.

- Нажиться можно даже на лампочках. Замечали, что ночью свет на трассах идет как бы пятнами? Светлые и темные участки чередуются. Это нарушение — повышается утомляемость водителя, увеличивается вероятность аварии. Темных участков вообще быть не должно. А возникают они, потому что установлены дешевые лампы, - говорит зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.

Стоит отметить, что в в последние годы контроль стал значительно жестче, особенно, при строительстве федеральных трасс и дорог в рамках национальной программы БКАД. Так, бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, по версии следствия, покровительствовал компании "Южуралмост". Доля в общем объеме дорожного строительства в регионе выросла с 9 % до 96%. Размер Вятки оценивается в 2,4 млрд руб.

В Удмуртии Александр Соловьев за помощь мостостроительной компании, по версии следствия, получил около 140 млн руб. Идет суд.

Еще один громкий скандал связан с экс-министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Игорь Васильев получил 5 лет с конфискацией. Он помогал строительным компаниям выигрывать конкурсы и закрывал глаза на завышение стоимости работ и низкое качество.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В РОССИИ

Стоимость строительства российских дорог не дороже, чем в Европе. Специалисты считают только чистые затраты на сооружение дороги. В России также учитывается сумма выкупа земли, расселение жителей и много других сопутствующих трат.

Сколько стоит километр одной полосы в разных странах, млн руб. *

- Германия - 122,6

- Франция - 101,1

- Канада - 82,3

- США - 72

- Испания - 49,3

- Россия - 41

- Финляндия - 40,6

- Китай - 35

* В пересчете с местной валюты на российскую. Оценивались примерно одинаковые проекты, затраты только на строительство дороги — без мостов, тоннелей, выкупа земель, отселения жителей.

(Источник: ВШЭ).

РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ

- За такие деньги, какие запросит иностранец, мы и здесь найдем исполнителей не хуже, - говорит кp.ru президент российской ассоциации подрядчиков Александр Малов. - Помню, финны делали проект реконструкции дороги Москва-Минск. Напутали основательно. Еще в чем опасность иностранцев — как санкции объявят, они тут же уйдут. Такое мы видим на строительстве «Северного потока-2». Зачем нам такие партнеры?

Глава Антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов согласен с этим мнением.

- Нужно дать работу своим. А вот пригодились бы зарубежные специалисты на контроле качества, проведении инженерно-технических экспертиз. Это у нас слабое звено, - высказался он.

ИСТОЧНИК KP.RU