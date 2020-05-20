Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова осталась одна с двумя детьми

20 Май 2020 2020-05-20T15:31:22+03:00

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После тяжелой травмы ноги футболист Дмитрий Тарасов возвращается к тренировкам в "Рубине". Спортсмен рассказал в своем профиле в Instagram о том, что приступает к активным тренировкам и уезжает вместе со своим футбольным клубом в Казань.

Глава семьи пообещал забрать жену - донскую красотку Анастасию Костенко и дочерей из Москвы, когда наладится обстановка.

-Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой - тяжело уезжать после трех месяцев с семьей. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе, - сообщил футболист.

Молодая супруга в ответ сообщила, что при прощании и надеется вскоре вновь видеть мужа.

- Родной мой, я очень за тебя рада и жду твоего звонка и дальнейших указании . Вот пишу этот текст и плачу, потому что очень сильно тебя люблю и уже скучаю. И наши малышки тебя очень любят. Постараюсь донести Милашке, отвечая на ее вопрос: «Папа где?», что ты на работе и как освоишься — нас заберешь, - сообщила модель.

Расставания из-за работы для Тарасовых не в новинку. Раньше футболист часто выезжал на сборы и игры в другие города России и зарубежья. Так, во время родов второй дочери от третьего брака -Евы он находился в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU