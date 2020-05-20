2020-05-20T15:31:22+03:00
Общество

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова осталась одна с двумя детьми

Молодая мама справляется с двумя дочками
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Семья Тарасовых. Фото: Instagram Анастасия КостенкоСемья Тарасовых. Фото: Instagram Анастасия Костенко
Изменить размер текста:

После тяжелой травмы ноги футболист Дмитрий Тарасов возвращается к тренировкам в "Рубине". Спортсмен рассказал в своем профиле в Instagram о том, что приступает к активным тренировкам и уезжает вместе со своим футбольным клубом в Казань.

Глава семьи пообещал забрать жену - донскую красотку Анастасию Костенко и дочерей из Москвы, когда наладится обстановка.

-Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой - тяжело уезжать после трех месяцев с семьей. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе, - сообщил футболист.

Молодая супруга в ответ сообщила, что при прощании и надеется вскоре вновь видеть мужа.

- Родной мой, я очень за тебя рада и жду твоего звонка и дальнейших указании . Вот пишу этот текст и плачу, потому что очень сильно тебя люблю и уже скучаю. И наши малышки тебя очень любят. Постараюсь донести Милашке, отвечая на ее вопрос: «Папа где?», что ты на работе и как освоишься — нас заберешь, - сообщила модель.

Расставания из-за работы для Тарасовых не в новинку. Раньше футболист часто выезжал на сборы и игры в другие города России и зарубежья. Так, во время родов второй дочери от третьего брака -Евы он находился в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове у местного жителя обнаружились 23 килограмма синтетического наркотика
В Ростове из-за нарушения эпидемиологического режима закрылись две продовольственные ярмарки
В Ростове проведут тотальную проверку по соблюдению "масочного" режима
В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек
Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы жителей Ростовской области относительно работы МЭОК
"Он может не пережить эту ночь": ростовчанка ищет помощь для одинокого птенца
Электрик обманом раздел Татьяну Котову до трусов и сбежал с эротическими снимками
На Дону большинство новых заболевших "ковидом" - молодежь
Во время самоизоляции сервисы доставки продуктов позволяют приобретать качественную продукцию, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова осталась одна с двумя детьми
Футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус
Оборудование на 2,7 млрд рублей планирует поставить ВТБ Лизинг
Эксперты объяснили плохое качество дорог в России экономией подрячиков
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Психолог Минздрава РФ рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции
В Ростове-на-Дону на соблюдение масочного режима проверяют пассажиров городских автобусов
Жители России стали чаще покупать товары для отдыха и автозапчасти
В Ростовской области нарушителю российско-украинской границы грозит четыре года тюрьмы
В Ростовской области 13-летняя школьница села за руль мотоцикла
В Ростовской области возобновляется проведение плановых операций
Минздрав РФ дал прогноз о снятии режима самоизоляции
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с "президентскими" выплатами медикам во время пандемии коронавируса
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и мотоцикл
Татьяна Быковская проанализировала статистику по внебольничной пневмонии