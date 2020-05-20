2020-05-20T16:04:24+03:00
Общество

Во время самоизоляции сервисы доставки продуктов позволяют приобретать качественную продукцию, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Получить на дом свежую мясную продукцию можно после оформления заказа на сайте розничной сети «33 курицы»
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: "33 курицы"Фото: "33 курицы"
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Современная обстановка учит нас экономить время и тщательно расставлять приоритеты, выбирая самые безопасные варианты покупки самых обычных и повседневных вещей, например, продуктов.

Чтобы выбрать и приобрести качественные и свежие продукты, не обязательно ходить на рынок и стоять в больших очередях в супермаркетах. Сервисы доставки помогут решить эти задачи легко и просто. Особенно, это важно во время большой вирусной активности, когда каждый выход на улицу несет в себе определенные риски.

Возможность заказать на дом качественную и вкусную продукцию предоставляет сеть мясных магазинов «33 курицы». Компания предоставляет большой ассортимент свежей мясной продукции по доступным ценам.

Заказать продукты с доставкой на дом очень просто!

Оформить заказ можно по телефону 8 800 222 11 20 или на сайте 33kuritsi.ru. Такие заявки обрабатываются по будням с 10.00 до 18.00. А доставка осуществляется с понедельника по субботу.

Оформить заявку на сайте можно в любое удобное время.

Горячая линия по вопросам качества продукции и обслуживания +7 (800) 222 0336.

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