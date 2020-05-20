Во время самоизоляции сервисы доставки продуктов позволяют приобретать качественную продукцию, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

20 Май 2020 2020-05-20T16:04:24+03:00

Получить на дом свежую мясную продукцию можно после оформления заказа на сайте розничной сети «33 курицы»

Изменить размер текста: A A

Современная обстановка учит нас экономить время и тщательно расставлять приоритеты, выбирая самые безопасные варианты покупки самых обычных и повседневных вещей, например, продуктов.

Чтобы выбрать и приобрести качественные и свежие продукты, не обязательно ходить на рынок и стоять в больших очередях в супермаркетах. Сервисы доставки помогут решить эти задачи легко и просто. Особенно, это важно во время большой вирусной активности, когда каждый выход на улицу несет в себе определенные риски.

Возможность заказать на дом качественную и вкусную продукцию предоставляет сеть мясных магазинов «33 курицы». Компания предоставляет большой ассортимент свежей мясной продукции по доступным ценам.

Заказать продукты с доставкой на дом очень просто!

Оформить заказ можно по телефону 8 800 222 11 20 или на сайте 33kuritsi.ru. Такие заявки обрабатываются по будням с 10.00 до 18.00. А доставка осуществляется с понедельника по субботу.

Оформить заявку на сайте можно в любое удобное время.

Горячая линия по вопросам качества продукции и обслуживания +7 (800) 222 0336.

На правах рекламы