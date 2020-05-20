2020-05-20T16:29:29+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону большинство новых заболевших "ковидом" - молодежь

Почти половина зафиксированных случаев приходится на людей от 18 до 45 лет.
Дадаян Давид
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В тяжелом состоянии все также находится 21 человек. Фото: архив "КП".В тяжелом состоянии все также находится 21 человек. Фото: архив "КП".
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20 мая стало известно, что большинство новых заболевших коронавирусом - это молодые люди, жителей Ростовской области. Следом за ними идут люди среднего возраста. В региональном правительстве добавили, что за последние сутки выявили 139 новых случаев заражения.

По официальным данным, 43,9% от новых случаев заражения приходится на людей от 18 до 45 лет. На втором месте - 35,2% - жители среднего возраста от 46 до 65 лет. Следом идут дети и пенсионеры, чей возраста не больше 79 лет - по 8,6%. Меньше всего представителей преклонного возраста, кто старше 80 лет, - 3,6%.

В тяжелом состоянии все также находится 21 человек. Вирус нанес удар по легким пациентов, из-за чего они перестали самостоятельно дышать. Врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что всего в Ростовской области заболевших коронавирусом насчитывается уже 2784. Выздоровели 898 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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