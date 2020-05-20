Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы жителей Ростовской области относительно работы МЭОК

20 Май 2020 2020-05-20T17:42:19+03:00

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В социальных сетях и мессенджерах регионального оператора по обращению с ТКО ГК «Чистый город» увеличилось количество вопросов по созданию Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. В пресс-службе регоператора ответили на наиболее актуальные.

- Куда вывозят отходы с Ростова-на-Дону в настоящее время? Подвергаются ли они сортировке?

- Отходы с территории Ростова-на-Дону и населённых пунктов Мясниковского района транспортируются сегодня на площадку временного накопления (ПВН). Она обустроена в Мясниковском районе, не в границах строящегося МЭОКа, а на резервной территории, которая принадлежит ГК «Чистый город» на праве собственности, - сообщили в пресс-службе компании.

Потоки отходов на неё начали поступать поэтапно с 14 мая этого года, так как резерв прежней площадки, расположенной в промышленной зоне мкр. Левенцовский Ростова-на-Дону, исчерпан. Для того, чтобы уменьшить количество направляемых отходов на ПВН, они подвергаются сортировке на ранее модернизированном мусоросортировочном комплексе в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону. Кроме того, рядом с новой площадкой временного накопления дополнительно планируется установка мобильной линии для сортировки поступающих отходов.

- Продолжается ли строительство МЭОКа? И какие сроки его возведения?

- Строительные работы по возведению МЭОКа не останавливаются. Полигон ТКО планируется построить в третьем квартале этого года. Следующими этапами предусмотрено возведение мусоросортировочного комплекса и площадки биокомпостирования, - обозначили в ГК «Чистый город».