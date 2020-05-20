Электрик обманом раздел Татьяну Котову до трусов и сбежал с эротическими снимками

20 Май 2020 2020-05-20T17:39:53+03:00

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Певица Татьяна Котова оказалась в центре скандала из-за неприятной истории со знаменитым фотографом. Певица получила приглашение для участие в проекте, но с условием предоставления пробных снимков.

kottova С каких привычек начинаете свой день? - спрашивает у подписчиков Татьяна Котова

Красавца составила пять откровенных образов и выслала их фотографу, но почти в каждом снимке специалист требовал что-то исправить. Фотограф все время пытался раздеть блондинку и получить фотографии в слишком откровенном образе. На многие идеи девушка с обложки знаменитых эротических мужских журналов ответила отказом. Так, например, от ростовчанки требовали фото с голой грудью, прикрытой собакой или откровенный снимок обнаженных бедер.

kottova Татьяна Котова призналась, что без цветов у ее поклонников нет шанса понравиться певице.

Суя по всему, Татьяна Котова вела переговоры с фотографом напрямую, что и стало роковой ошибкой. После отправки партии откровенных снимков белье и чулках обладательница титула "Мисс Россия" заподозрила неладное. Блондинка проверила телефон в популярной программе определителя номеров. Алгоритм программы позволяет узнать как этот номер подписан у большинства контактирующих с ним абонентов. Оказалось, что номер с которого приходили просьбы выслать откровенные снимки на самом принадлежит электрику Саше. После получения партии фотографий якобы фэшн-фотограф перестал выходить на связь. А Татьяна Котова решила рассказать об этом случае.

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- Я привыкшая к разным видам съёмок: творческим, для брендов, для журналов и рабочих проектов совсем не ожидала мошенничества в этой области. Но сейчас, когда мир полностью сузился до размера экрана смартфона и даже международные компании снимают материал через FaceTime, всем нам надо быть осторожнее. Я повелась на обычное предложение от хорошего фотографа, а ее именем просто воспользовались, - рассказывает Татьяна Котова в своем профиле в Instagram. -Процесс подготовки был стандартный: подбора луков, согласования образов и референсов, но просьбы мошенников становились все менее логичными. Они постоянно пытались меня раздеть: то надень колготки на голое тело, то повернись попой в стрингах. Последней каплей стала просьба сделать видео с оголенной грудью, прикрывшись собакой. Да ещё и грудь может вывалиться - так по мнению лже-фотографа будет даже интереснее...

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Произошедшее заставило Татьяну Котову изрядно понервничать, ведь на снимки девушка потратила много времени. Рассказать об обмане певица решила для того, чтобы ее коллеги не оказались в подобной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU