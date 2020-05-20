2020-05-20T17:39:32+03:00
Общество

"Он может не пережить эту ночь": ростовчанка ищет помощь для одинокого птенца

Неравнодушная девушка пытается найти людей, которые прокормят маленькую сойку, выпавшею из гнезда [видео]
Дадаян Давид
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Летать птичка не умеет, а бегает намного хуже, чем местные коты.Летать птичка не умеет, а бегает намного хуже, чем местные коты.
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В Ростове-на-Дону девушка пытается привлечь внимание к маленькому птенцу сойки, который выпал из своего гнезда и теперь может умереть. Как выяснилось, это произошло на территории ее частного дома на улице Свердловской 25. Свое обращение она опубликовала в социальной сети в одном из популярных городских пабликов.

Девушка рассказала, что вернуть птичку обратно она не может, так как само дерево, где находилось гнезде, слишком высокое.

- Дерево высотой 7 метров, а их "домик" на самой верхушке, поэтому вернуть его не получится, - рассказала девушка.

Кроме этого, она добавила, что во дворе бродят коты, которые могут напасть на беззащитную сойку. Так или иначе, а до утра птица может уже не дожить, ведь летать она не умеет, а бегает намного хуже, чем местные обитатели.

Девушка призналась, что не знает, как правильно ухаживать за ним.

- Чем его кормить не знаю, а он бегает и просит есть. Может кто-то сможет помочь выходить птенца или вернуть его обратно в гнездо? - обратилась к подписчикам сообщества неравнодушная ростовчанка.

Отметим, что птица сойка получила свое название еще в древности. Предполагается, что на древнерусском языке слово "соя" родственно с глаголом "сиять". От туда и название птички за ее яркое оперение. У нас на юге сойки ведут оседлый образ жизни. В гнездовой период скрытна, в остальное время хорошо заметна.

Сойка выпала из гнезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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