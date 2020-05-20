В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек

20 Май 2020 2020-05-20T18:16:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На Дону лишились работы около 36 тысяч человек. Об этом во время брифинга в среду, 20 мая, рассказал начальник УГСЗН Ростовской области Сергей Григорян.

Выплаты пособий по безработице осуществляются пропорционально тем дням, сколько человек признан безработным.

- Если назначена максимальная выплата 12130 рублей, а гражданин был безработным 10 дней в месяце с которого назначается получения выплаты, то деньги придут пропорционально этим дням, - отметил он..

Размер пособия определяется в зависимости от предыдущего стажа работы.

В случае,если на предыдущем месте человек отработал менее полугода, то - 1500 рублей, если был уволен после 1 марта во время пандемии коронавируса, то в максимальном размере, - сообщил руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU