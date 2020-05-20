2020-05-20T18:16:01+03:00
Общество

В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек

Таковы данные официальной статистики
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Безработными стали 36 тысяч человекБезработными стали 36 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Дону лишились работы около 36 тысяч человек. Об этом во время брифинга в среду, 20 мая, рассказал начальник УГСЗН Ростовской области Сергей Григорян.

Выплаты пособий по безработице осуществляются пропорционально тем дням, сколько человек признан безработным.

- Если назначена максимальная выплата 12130 рублей, а гражданин был безработным 10 дней в месяце с которого назначается получения выплаты, то деньги придут пропорционально этим дням, - отметил он..

Размер пособия определяется в зависимости от предыдущего стажа работы.

В случае,если на предыдущем месте человек отработал менее полугода, то - 1500 рублей, если был уволен после 1 марта во время пандемии коронавируса, то в максимальном размере, - сообщил руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове у местного жителя обнаружились 23 килограмма синтетического наркотика
В Ростове из-за нарушения эпидемиологического режима закрылись две продовольственные ярмарки
В Ростове проведут тотальную проверку по соблюдению "масочного" режима
В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек
Регоператор ГК «Чистый город» ответил на вопросы жителей Ростовской области относительно работы МЭОК
"Он может не пережить эту ночь": ростовчанка ищет помощь для одинокого птенца
Электрик обманом раздел Татьяну Котову до трусов и сбежал с эротическими снимками
На Дону большинство новых заболевших "ковидом" - молодежь
Во время самоизоляции сервисы доставки продуктов позволяют приобретать качественную продукцию, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова осталась одна с двумя детьми
Футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус
Оборудование на 2,7 млрд рублей планирует поставить ВТБ Лизинг
Эксперты объяснили плохое качество дорог в России экономией подрячиков
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Психолог Минздрава РФ рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции
В Ростове-на-Дону на соблюдение масочного режима проверяют пассажиров городских автобусов
Жители России стали чаще покупать товары для отдыха и автозапчасти
В Ростовской области нарушителю российско-украинской границы грозит четыре года тюрьмы
В Ростовской области 13-летняя школьница села за руль мотоцикла
В Ростовской области возобновляется проведение плановых операций
Минздрав РФ дал прогноз о снятии режима самоизоляции
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с "президентскими" выплатами медикам во время пандемии коронавируса
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и мотоцикл
Татьяна Быковская проанализировала статистику по внебольничной пневмонии