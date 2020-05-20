В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек
На Дону лишились работы около 36 тысяч человек. Об этом во время брифинга в среду, 20 мая, рассказал начальник УГСЗН Ростовской области Сергей Григорян.
Выплаты пособий по безработице осуществляются пропорционально тем дням, сколько человек признан безработным.
- Если назначена максимальная выплата 12130 рублей, а гражданин был безработным 10 дней в месяце с которого назначается получения выплаты, то деньги придут пропорционально этим дням, - отметил он..
Размер пособия определяется в зависимости от предыдущего стажа работы.
В случае,если на предыдущем месте человек отработал менее полугода, то - 1500 рублей, если был уволен после 1 марта во время пандемии коронавируса, то в максимальном размере, - сообщил руководитель.
ИСТОЧНИК KP.RU