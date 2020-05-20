В Ростове проведут тотальную проверку по соблюдению "масочного" режима

20 Май 2020 2020-05-20T18:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице полицейские и служащие Росгвардии в ближайшие дни проведут тотальные проверки по соблюдению масочного режима. Нарушителей будут нещадно штрафовать. После жесткой критики губернатора на заседании оперативного штаба 20 мая, администрация города сообщила об усилении контроля по соблюдению режима.

- Проверки будут проходить повсеместно - в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах, в общественном транспорте. Нахождение в общественном месте без маски влечет за собой штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ. Обращаем внимание ростовчан - улицы также относятся к категории общественных мест, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что на заседании оперативного штаба, проведенном ранее, губернатор Ростовской области раскритиковал работу главы администрации Алексея Логвиненко, в связи с тем, что стало известно о том, как бесстрашные толпы людей стали устраивать променады по Пушкинской.

- Что вы делаете? Вы Пушкинскую видели? Из Ростова идет больше всего просьб о послаблении. Но если мы идем навстречу людям, то и они должны идти навстречу нам. Делайте что хотите, раздавайте маски, если люди их не купили, главное не говорить, что вы видели и учли, а делать, чтобы этого не было, - обратился Голубев к Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону массово штрафуют нарушителей масочного режима.

Горожане могут лишиться крупной суммы денег из-за игнорирования требований безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU