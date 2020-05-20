2020-05-20T18:45:36+03:00
Общество

В Ростове проведут тотальную проверку по соблюдению "масочного" режима

В ходе рейдов проверят магазины, аптеки, улицы, дворы и общественный транспорт
Виктория Никитина
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В Ростове устроят тотальную проверку соблюдения "масочного" режимаВ Ростове устроят тотальную проверку соблюдения "масочного" режимаФото: "КП" Архив
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В донской столице полицейские и служащие Росгвардии в ближайшие дни проведут тотальные проверки по соблюдению масочного режима. Нарушителей будут нещадно штрафовать. После жесткой критики губернатора на заседании оперативного штаба 20 мая, администрация города сообщила об усилении контроля по соблюдению режима.

- Проверки будут проходить повсеместно - в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах, в общественном транспорте. Нахождение в общественном месте без маски влечет за собой штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ. Обращаем внимание ростовчан - улицы также относятся к категории общественных мест, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что на заседании оперативного штаба, проведенном ранее, губернатор Ростовской области раскритиковал работу главы администрации Алексея Логвиненко, в связи с тем, что стало известно о том, как бесстрашные толпы людей стали устраивать променады по Пушкинской.

- Что вы делаете? Вы Пушкинскую видели? Из Ростова идет больше всего просьб о послаблении. Но если мы идем навстречу людям, то и они должны идти навстречу нам. Делайте что хотите, раздавайте маски, если люди их не купили, главное не говорить, что вы видели и учли, а делать, чтобы этого не было, - обратился Голубев к Логвиненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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