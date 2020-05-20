2020-05-20T19:15:26+03:00
Общество

В Ростове из-за нарушения эпидемиологического режима закрылись две продовольственные ярмарки

Посетители ярмарок не соблюдали дистанцию, а сотрудники работали без масок и перчаток
Виктория Никитина
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В Ростове закрыли из-за нарушений две продовольственные ярмарки. Фото: администрация РостоваВ Ростове закрыли из-за нарушений две продовольственные ярмарки. Фото: администрация Ростова
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В донской столице закрыли две продовольственные ярмарки из-за нарушения эпидемиологического режима.

Нарушения были выявлены сформированной мониторинговой группой администраци города. Они ежедневно проверяли объекты потребительской сферы на предмет соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Об этом сообщает руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

За время действия режима повышенной готовности, специалисты управления торговли и районных администраций постоянно проводили информационную работу для адаптации хозяйствующих субъектов к новым санитарным нормам.

Но по некоторым из них, а именно рынкам "Шайба" и "Квадро" регулярно поступали жалобы от горожан. Ростовчане писали, что там продавцы и посетители недобросовестно исполняют предписания Роспотребнадзора.

- На данных объектах неоднократно выявлялись нарушения, в частности, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие контроля на входных группах, нахождение покупателей и персонала на территории ярмарок без масок и перчаток. В ходе разъяснительной беседы с управляющими компаниями принято решение о временном закрытии этих ярмарок до устранения нарушений, - рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

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В ходе рейдов проверят магазины, аптеки, улицы, дворы и общественный транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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