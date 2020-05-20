В Ростове у местного жителя обнаружились 23 килограмма синтетического наркотика

20 Май 2020 2020-05-20T19:55:46+03:00

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В гараже одного из ростовчан были обнаружены 23 килограмма синтетических наркотиков.

Инцидент произошел на улице Стартовой. Правоохранительные органы нагрянули в гараж к 29-летнему мужчине. Во время обыска у него были обнаружены несколько полимерных свертков с кристаллическим веществом. Позже была была проведена экспертиза, которая выявила, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком массой более 23 килограммов.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что до этого в правоохранительные органы поступила информация, что ростовчанин приобрел крупную партию наркотиков для сбыта.

Хозяина гаража удалось задержать только при силовой поддержке бойцов специального подразделения «Гром». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу и в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Теперь ему грозит от 15 до 20 лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU