Штормовое предупреждение объявлено в донской столице

20 Май 2020 2020-05-20T20:59:20+03:00

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В донской столице в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер. Штормовое предупреждение было объявлено в управлении по делам ГО и ЧС по Ростовской области.

Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Кроме того, ожидаются ливни и грозы.

В ведомстве предупредили горожан о том, что им необходимо быть аккуратными при нахождении на улице. Не рекомендуется оставлять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями детские коляски и машины.

Напомним, в Ростовской области непогода будет бушевать в течение недели. Об этом предупредили в областном управлении МЧС. Ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер. Но стоит отметить, что в четверг и пятницу столбики термометров не опустятся ниже +21 градуса.

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Хотя при этом значительно потеплеет.

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ИСТОЧНИК KP.RU