Подросток скончался после падения из окна на 11 этаже
В донской столице подросток выпал из окна и скончался.
Инцидент произошел в самом центре Ростова, в переулке Братском, еще 18 мая. Школьник погиб после падения из окна квартиры на 11 этаже. Тело 15-летнего молодого человека обнаружили у подъезда.
На место происшествия вызвали скорую помощь. прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть подростка. По их словам парень скончался от полученных травм после падения с высоты.
- На место выезжала следственно-оперативная группа, - прокомментировал источник портала DonDay.ru. - Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Шахтах погиб 10-летний мальчик, выпав из окна.
По предварительным данным, школьник облокотился на москитную сетку.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU