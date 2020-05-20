Подросток скончался после падения из окна на 11 этаже

20 Май 2020 2020-05-20T21:37:55+03:00

В Ростове подросток погиб при падении с 11 этажа Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Инцидент произошел в самом центре города

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В донской столице подросток выпал из окна и скончался.

Инцидент произошел в самом центре Ростова, в переулке Братском, еще 18 мая. Школьник погиб после падения из окна квартиры на 11 этаже. Тело 15-летнего молодого человека обнаружили у подъезда.

На место происшествия вызвали скорую помощь. прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть подростка. По их словам парень скончался от полученных травм после падения с высоты.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, - прокомментировал источник портала DonDay.ru. - Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU