Парковки в центре Ростова стали бесплатными до особого распоряжения

20 Май 2020 2020-05-20T21:50:20+03:00

В Ростове парковки в центре города будут бесплатными до особого распоряжения Фото: "КП" Архив

Плата за стоянки отменена в связи с действием на территории режима самоизоляции

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Парковки на центральных улицах донской столицы стали бесплатными.

Платить за стоянку машин не надо будет до особого распоряжения региональных властей. Пока неизвестно, до какого времени ростовчанам не придется тратиться на парковку автомобиля. Об этом сообщили в «Парковочном пространстве Ростова».

Плата за стоянку в центре города была отменена в связи с действием на территории режима самоизоляции. Ведь именно поэтому горожанам все чаще приходится оставлять транспортные средства на стоянка на длительное время. Таким образом, им пришлось бы платить за это все больше и больше денег, поэтому власти сжалились над автомобилистами и отменили оплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU