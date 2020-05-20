В семье кошачьих лемуров в донском зоопарки родились милашки малыши
В ростовском зоопарке родились малыши-лемуры.
Родителями стали Стивен и Флора стали родителями. У них родились два самца, им дали имена Флокс и Фикус. В настоящее время малыши находятся на искусственном вскармливании, которым занимаются сотрудники зоопарка. Самка по неизвестной причине отказалась кормить детенышей. Сейчас вместе с детьми лемуров в импровизированном «детском саду» находится рожденная в начале марта самка обыкновенной игрунки.
Кошачьи лемуры достаточно социальные животные. Осенью, когда малыши достаточно окрепнут и подрастут, зоологи начнут приучать их к группе.
- Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. В последние годы их численность сокращается из-за браконьерства. Лемуров можно назвать самыми экзотическими приматами, обитающими только в тропических лесах острова Мадагаскар, - сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU