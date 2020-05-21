2020-05-21T08:52:08+03:00
Общество

Регоператор ГК «Чистый город» отвечает на волнующие дончан вопросы

Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ГК "Чистый город"Фото: ГК "Чистый город"
Изменить размер текста:

Напомним, что в социальных сетях и мессенджерах регионального оператора по обращению с ТКО ГК «Чистый город» увеличилось количество вопросов по созданию Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Продолжаем публиковать ответы на наиболее актуальные вопросы, полученные от пресс-службы компании.

- По какой дороге пролегает маршрут к ПВН?

- Схема движения транспортного потока организована вне границ населенного пункта. Для этого к объекту возводится подъездная дорога. Проект на её строительство получил положительное заключение независимой экспертизы. К самой площадке временного накопления организован временный технологический проезд, отметили в пресс-службе ГК «Чистый город».

- Каким образом защищены от вредного воздействия почва, подземные воды?

- Площадка временного накопления отходов оборудована в соответствии с нормами СанПиНа. В её основании расположен водонепроницаемый противофильтрационный экран, препятствующий попаданию загрязняющих и каких-либо других веществ в почву и грунтовые воды. Такая технология аналогична той, что применяется при возведение объектов размещения отходов, - сообщили в компании.

Для того, чтобы не допустить на территорию радиоактивные отходы, организован дозиметрический контроль, а в целях безопасности - круглосуточная охрана объекта. Кроме того, все мусоровозы, задействованные в транспортировании отходов, закрытого типа, что предотвращает разлет мусора во время движения.

- Как очищаются колеса мусоровозов при выезде с объекта?

- Организована многоуровневая очистка всей техники, выезжающей из ПВН.

Первый этап - дезинфекция. Она производится непосредственно на выезде с территории площадки временного накопления. Для этого предусмотрена контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов.

Второй этап - мойка колёс. Она происходит с помощью специальной установки на выезде с прокладываемой регоператором дороги.

Для очистки колёс используется только техническая вода. Между ГК «Чистый город» и МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрог заключен договор, согласно которому определена точка её забора. Специалисты компании набирают техническую воду в отведённом для этих целей месте, обозначил регоператор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Ростовской области запретят продажу алкоголя 1 июня
Восьмилетняя девочка из Ростовской области выстрелила из винтовки в маленькую сестру
В Ростовской области водитель за рулем фуры насмерть сбил пешехода
В Ростове покупатель устроил скандал в магазине из-за неправильно надетой маски у продавца
Регоператор ГК «Чистый город» отвечает на волнующие дончан вопросы
В Ростовской области подросток едва не убил младшего брата из "воздушки"
В семье кошачьих лемуров в донском зоопарки родились милашки малыши
Парковки в центре Ростова стали бесплатными до особого распоряжения
Подросток скончался после падения из окна на 11 этаже
Василий Голубев пригрозил увольнением несоблюдающим "масочный" режим чиновникам
Штормовое предупреждение объявлено в донской столице
В Ростове еще один депутат законодательного собрания заразился коронавирусом
В Ростове у местного жителя обнаружились 23 килограмма синтетического наркотика
В Ростове из-за нарушения эпидемиологического режима закрылись две продовольственные ярмарки
В Ростове проведут тотальную проверку по соблюдению "масочного" режима
В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек