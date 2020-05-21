Регоператор ГК «Чистый город» отвечает на волнующие дончан вопросы

21 Май 2020 2020-05-21T08:52:08+03:00

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Напомним, что в социальных сетях и мессенджерах регионального оператора по обращению с ТКО ГК «Чистый город» увеличилось количество вопросов по созданию Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Продолжаем публиковать ответы на наиболее актуальные вопросы, полученные от пресс-службы компании.

- По какой дороге пролегает маршрут к ПВН?

- Схема движения транспортного потока организована вне границ населенного пункта. Для этого к объекту возводится подъездная дорога. Проект на её строительство получил положительное заключение независимой экспертизы. К самой площадке временного накопления организован временный технологический проезд, отметили в пресс-службе ГК «Чистый город».

- Каким образом защищены от вредного воздействия почва, подземные воды?

- Площадка временного накопления отходов оборудована в соответствии с нормами СанПиНа. В её основании расположен водонепроницаемый противофильтрационный экран, препятствующий попаданию загрязняющих и каких-либо других веществ в почву и грунтовые воды. Такая технология аналогична той, что применяется при возведение объектов размещения отходов, - сообщили в компании.

Для того, чтобы не допустить на территорию радиоактивные отходы, организован дозиметрический контроль, а в целях безопасности - круглосуточная охрана объекта. Кроме того, все мусоровозы, задействованные в транспортировании отходов, закрытого типа, что предотвращает разлет мусора во время движения.

- Как очищаются колеса мусоровозов при выезде с объекта?

- Организована многоуровневая очистка всей техники, выезжающей из ПВН.

Первый этап - дезинфекция. Она производится непосредственно на выезде с территории площадки временного накопления. Для этого предусмотрена контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов.

Второй этап - мойка колёс. Она происходит с помощью специальной установки на выезде с прокладываемой регоператором дороги.

Для очистки колёс используется только техническая вода. Между ГК «Чистый город» и МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрог заключен договор, согласно которому определена точка её забора. Специалисты компании набирают техническую воду в отведённом для этих целей месте, обозначил регоператор.