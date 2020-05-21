В Ростовской области подросток едва не убил младшего брата из "воздушки"

21 Май 2020 2020-05-21T08:56:05+03:00

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В донском регион подросток при играх с заряженным оружием едва не застрели малолетнего брата.

Инцидент произошел в слободе Кашары на улице Энергетическая в воскресенье, 17 мая. Два мальчика 5 и 10 лет приехали туда в гости к деду. Старший брат где-то отыскал пневматическую винтовку и в шутку направил ее на младшего. Но шутник не знал, что оружие заряжено и случайно нажал на курок. В результате этого у малыша оказался прострелян живот.

- Пострадавшего родители отвезли в больницу, где врачи у него диагностировали "пулевое проникающее ранение брюшной полости". Неприятно, но жить будет, - сообщает источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

Правоохранители выяснили, что семья у ребят приличная, на учетах в ПДН не состоит. Родители исправно работают: отец на местной АЗС, а мать - индивидуальный предприниматель. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. А оружие, из которого был произведен выстрел, изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU