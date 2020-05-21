2020-05-21T08:56:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области подросток едва не убил младшего брата из "воздушки"

Ранение оказалось не смертельным для пятилетнего мальчика
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области старший брат едва не застрелил младшегоВ Ростовской области старший брат едва не застрелил младшегоФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донском регион подросток при играх с заряженным оружием едва не застрели малолетнего брата.

Инцидент произошел в слободе Кашары на улице Энергетическая в воскресенье, 17 мая. Два мальчика 5 и 10 лет приехали туда в гости к деду. Старший брат где-то отыскал пневматическую винтовку и в шутку направил ее на младшего. Но шутник не знал, что оружие заряжено и случайно нажал на курок. В результате этого у малыша оказался прострелян живот.

- Пострадавшего родители отвезли в больницу, где врачи у него диагностировали "пулевое проникающее ранение брюшной полости". Неприятно, но жить будет, - сообщает источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

Правоохранители выяснили, что семья у ребят приличная, на учетах в ПДН не состоит. Родители исправно работают: отец на местной АЗС, а мать - индивидуальный предприниматель. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. А оружие, из которого был произведен выстрел, изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время новогоднего праздника дончанин случайно выстрелил себе в шею.

Пострадавшего от собственной глупости доставили в больницу.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Ростовской области запретят продажу алкоголя 1 июня
Восьмилетняя девочка из Ростовской области выстрелила из винтовки в маленькую сестру
В Ростовской области водитель за рулем фуры насмерть сбил пешехода
В Ростове покупатель устроил скандал в магазине из-за неправильно надетой маски у продавца
Регоператор ГК «Чистый город» отвечает на волнующие дончан вопросы
В Ростовской области подросток едва не убил младшего брата из "воздушки"
В семье кошачьих лемуров в донском зоопарки родились милашки малыши
Парковки в центре Ростова стали бесплатными до особого распоряжения
Подросток скончался после падения из окна на 11 этаже
Василий Голубев пригрозил увольнением несоблюдающим "масочный" режим чиновникам
Штормовое предупреждение объявлено в донской столице
В Ростове еще один депутат законодательного собрания заразился коронавирусом
В Ростове у местного жителя обнаружились 23 килограмма синтетического наркотика
В Ростове из-за нарушения эпидемиологического режима закрылись две продовольственные ярмарки
В Ростове проведут тотальную проверку по соблюдению "масочного" режима
В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек