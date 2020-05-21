2020-05-21T09:26:58+03:00
Общество

В Ростове покупатель устроил скандал в магазине из-за неправильно надетой маски у продавца

Продавца оскорбило поведение клиента
Виктория Никитина
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В Ростове покупатель учил продавца носить маску и вызвал этим конфликт. Фото: соцсетиВ Ростове покупатель учил продавца носить маску и вызвал этим конфликт. Фото: соцсети
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В Ростове один посетителей супермаркета сделал замечание продавцу, в связи с тем, что на его лице неправильно сидела маска.

Продавец бурно отреагировал на замечание и между горожанами произошла потасовка. Зачинщик конфликта снял произошедшее на телефон, хотя обиженный продавец едва не выбил у него из рук смартфон, а затем выложил запись в одном из городских пабликов соцсети. На видео покупатель заявил, что то, как сотрудники носят маски это больше показуха, но никак не профилактика.

«Зачем вы их трогаете??? Маски эти формальность, чтобы не штрафовали», «Я сам работаю в гипермаркете!!! И носить 13 часов её невозможно!!! Дышать очень тяжело! А у меня ещё и физические нагрузки! Автор, самостоятельно походите 12 часов в ней, и больше у вас повода писать такие посты не возникнет!», «Такие, как автор, должны сидеть на самоизоляции, причем пожизненно», «Часто бываю в этом магазине, и знаком с персоналом, и как должен достать их этот персонаж, что эти адекватные люди вышли из себя...», - высказались горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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