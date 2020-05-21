2020-05-21T09:55:06+03:00
Общество

В Ростовской области водитель за рулем фуры насмерть сбил пешехода

Авария произошла поздно вечером на автодороге «Новочеркасск-Багаевская»
Ольга ГОПАЛО
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Медики скорой не смогли помочь пострадавшему, мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Фото: ГОПАЛО Ольга.Медики скорой не смогли помочь пострадавшему, мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В среду, 20 марта, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в результате которого погиб человек. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, авария случилась поздно вечером, около 21:00, на автодороге «Новочеркасск-Багаевская».

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем фуры сбил пешехода. Известно, что мужчина был одет в темно-синий костюм и шел в том же направлении, как ехал большегруз.

- Со слов водителя, он заметил пешехода, снизил скорость, - добавили в ведомстве, - но когда до человека оставалось несколько метров, тот неожиданно вышел на дорогу и попал под колеса. Сообщается, что приехавшие на место аварии медики скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему: от полученных травм тот скончался на месте ЧП.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося. В настоящее время личность пешехода устанавливается. Ему на вид от 35 до 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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