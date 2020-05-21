Трое дончан открыли подпольное казино
Следователи завершили расследование дела о работе казино в Каменске. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, троих жителей донского региона обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
Согласно материалам дела, один из обвиняемых арендовал помещение на проспекте Карла Маркса в Каменске-Шахтинском. Затем он установил там необходимую для азартных игр компьютерную технику и нанял на работу двух человек, которые должны были отвечать за работу подпольного заведения под видом компьютерного клуба.
Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемых направлено в Каменский районный суд. Вскоре подозреваемым вынесут приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU