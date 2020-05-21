2020-05-21T12:58:15+03:00
Общество

Трое дончан открыли подпольное казино

Мужчины предстанут перед судом
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Мужчины предстанут перед судомМужчины предстанут перед судомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование дела о работе казино в Каменске. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, троих жителей донского региона обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Согласно материалам дела, один из обвиняемых арендовал помещение на проспекте Карла Маркса в Каменске-Шахтинском. Затем он установил там необходимую для азартных игр компьютерную технику и нанял на работу двух человек, которые должны были отвечать за работу подпольного заведения под видом компьютерного клуба.

Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемых направлено в Каменский районный суд. Вскоре подозреваемым вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области вдоль российско-украинской границы раскладывают вакцину от бешенства
В Ростовской области задержали несколько блоков контрабандных сигарет
Ростовчанка в дни самоизоляции лишилась 130 тысяч рублей
Медики Ростовской области провели за сутки около 4500 тестов на коронавирус
Ростовская областная больница возобновила плановый прием пациентов
В Ростовской области водитель «ГАЗели» может угодить в тюрьму на два года за то, что сел пьяным за руль
В Ростовской области погиб 35-летний мотоциклист
Павел Деревянко впал в депрессию после роли стриптизера
Среди новых заболевших "ковидом" большинство - это молодые люди
Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона
Ростовские призывники сдадут три теста на коронавирус
В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим