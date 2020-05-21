Трое дончан открыли подпольное казино

21 Май 2020 2020-05-21T12:58:15+03:00

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Следователи завершили расследование дела о работе казино в Каменске. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, троих жителей донского региона обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Согласно материалам дела, один из обвиняемых арендовал помещение на проспекте Карла Маркса в Каменске-Шахтинском. Затем он установил там необходимую для азартных игр компьютерную технику и нанял на работу двух человек, которые должны были отвечать за работу подпольного заведения под видом компьютерного клуба.

Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемых направлено в Каменский районный суд. Вскоре подозреваемым вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU