В Ростовской области главу строительной фирмы заподозрили в мошенничестве на 15 миллионов рублей
В Ростовской области на карандаш полицейских попала глава строительной фирмы, которую заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей.
Как рассказали в донском главке, компания заключили муниципальных контракт с администрацией Азовского района. Согласно документам, специалисты фирмы должны были применить новые технологии в строительстве и облагораживании дорожного полотна. Однако гендиректор компании внесла, по данным донского главка, заведомо ложные сведения о точном выполнении работ. Они якобы не соответствовали техническому заданию. При этом 42-летняя бизнес-вумен перечислила на счет своей фирмы бюджетные деньги.
Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело. Решается вопрос о том, где будет дожидаться решения суда подозреваемая - в камере следственного изолятора или под домашним арестом и подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU