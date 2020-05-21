В Ростовской области главу строительной фирмы заподозрили в мошенничестве на 15 миллионов рублей

21 Май 2020 2020-05-21T10:52:47+03:00

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В Ростовской области на карандаш полицейских попала глава строительной фирмы, которую заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей.

Как рассказали в донском главке, компания заключили муниципальных контракт с администрацией Азовского района. Согласно документам, специалисты фирмы должны были применить новые технологии в строительстве и облагораживании дорожного полотна. Однако гендиректор компании внесла, по данным донского главка, заведомо ложные сведения о точном выполнении работ. Они якобы не соответствовали техническому заданию. При этом 42-летняя бизнес-вумен перечислила на счет своей фирмы бюджетные деньги.

Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело. Решается вопрос о том, где будет дожидаться решения суда подозреваемая - в камере следственного изолятора или под домашним арестом и подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU