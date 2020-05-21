21 Май 2020 2020-05-21T11:03:58+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 58-летний мужчина. Известно, что пропал житель города Новошахтинска. Как рассказали волонтеры, Алексей Ольшанский вышел из своего дома по улице Луговой еще 14 мая, однако обратно не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В тот день Алексей Петрович был одет в клетчатую утепленную кофту на меху, темный свитер, темные штаны и шлепки, - сообщили подробности в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза разного цвета - они зеленый, второй каре-зеленый.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом городе. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. Если Вам что-то известно о его местонахождении, звоните по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU