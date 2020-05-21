2020-05-21T11:20:59+03:00
Общество

В Ростовской области за нарушение режима самоизоляции составили 10 тысяч протоколов

Чиновники уверены, что разъяснительная работа ведется недостаточно
Ольга ГОПАЛО
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Большинство горожан все же носят маски.Большинство горожан все же носят маски.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ростовской области с начала режима самоизоляции было составлено десять тысяч протоколов. В их числе свыше 400 – в отношении предприятий торговли, но большая часть - порядка 700 – на граждан, игнорирующих ношение масок. Об этом сообщили правительстве региона.

Там уверены, что невысокий результат соблюдения масочного режима в некоторых районах связан с недостаточностью разъяснительной работы. Так, на одном из рынков, расположенных в Аксайском лайне не все продавцы и покупатели соблюдали масочный режим.

Кроме того, нарушители встречаются во всех районах Дона. Наиболее благоприятная ситуация - там, где маски носят от 65 до 80 процентов населения - в 24 районах, в числе которых Октябрьский, Чертковский, Красносулинский, Ремонтненский, Егорлыкский, Усть-Донецкий, Милютинский и Заветинский. А лучше всех дело с масочым режимом, по данным проверяющих, обстоит в городе Каменске-Шахтинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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