В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий ввел масочный режим во всех храмах Ростовской области. Как сообщили в епархии, меры повышенной безопасности ввели в связи с распространением опасной коронавирусной инфекции.
Во время пандемии короновируса носить маски должны все священники и прихожане.
- Отсутствие маски допускается лишь при причащении священнослужителей и потреблении Святых Даров, - отметили в епархии.
Так, на а время действия ограничений из-за коронавируса прихожанам следует отказаться от целования рук при благословении или совершении определенных церковным уставом богослужебных действий.
Напомним, в регионе "ковидом" заболели 2926 человек. От вируса скончались уже 33 пациента. Одни пациенты переносят вирус легко, а у других пошли осложнения. 33 человека находятся в тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU