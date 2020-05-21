2020-05-21T11:30:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим

Это поможет предотвратить распространение опасного вируса
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Меры повышенной безопасности ввели в связи с распространением опасной коронавирусной инфекции. Фото: сайт ростовской епархии rostoveparhia.ruМеры повышенной безопасности ввели в связи с распространением опасной коронавирусной инфекции. Фото: сайт ростовской епархии rostoveparhia.ru
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Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий ввел масочный режим во всех храмах Ростовской области. Как сообщили в епархии, меры повышенной безопасности ввели в связи с распространением опасной коронавирусной инфекции.

Во время пандемии короновируса носить маски должны все священники и прихожане.

- Отсутствие маски допускается лишь при причащении священнослужителей и потреблении Святых Даров, - отметили в епархии.

Так, на а время действия ограничений из-за коронавируса прихожанам следует отказаться от целования рук при благословении или совершении определенных церковным уставом богослужебных действий.

Напомним, в регионе "ковидом" заболели 2926 человек. От вируса скончались уже 33 пациента. Одни пациенты переносят вирус легко, а у других пошли осложнения. 33 человека находятся в тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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