2020-05-21T11:31:52+03:00
Общество

Ростовские призывники сдадут три теста на коронавирус

Первые срочники уже отправились к месту несения службы
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Первые срочники уже отправились к месту несения службы.Первые срочники уже отправились к месту несения службы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Первые призывники из Ростовской области в ближайшее время пополнят ряды Воздушно-космических войск. Ребята уже отправились к месту несения службы. В общей сложности они уже сдали два теста на коронавирус. Первый - перед тем, как уезжали и своих городов на пункт сбора. Второй - непосредственно уже на нем. И теперь им предстоит еще третий тест - по прибытии к месту несения службы. Все делается для того, что не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В региональном правительстве добавили, что на всех призывных пунктах есть не только бесконтактные термометры, тест-системы, медицинские препараты, но и бактерицидные облучатели, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты для призывников и медицинского персонала.

Кроме того, сообщается, что дезинфекция на призывном пункте проводится каждые два часа - как во внутренних помещениях, так и на прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области вдоль российско-украинской границы раскладывают вакцину от бешенства
В Ростовской области задержали несколько блоков контрабандных сигарет
Ростовчанка в дни самоизоляции лишилась 130 тысяч рублей
Медики Ростовской области провели за сутки около 4500 тестов на коронавирус
Ростовская областная больница возобновила плановый прием пациентов
В Ростовской области водитель «ГАЗели» может угодить в тюрьму на два года за то, что сел пьяным за руль
В Ростовской области погиб 35-летний мотоциклист
Павел Деревянко впал в депрессию после роли стриптизера
Среди новых заболевших "ковидом" большинство - это молодые люди
Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона
Ростовские призывники сдадут три теста на коронавирус
В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим