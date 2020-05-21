Ростовские призывники сдадут три теста на коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T11:31:52+03:00

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Первые призывники из Ростовской области в ближайшее время пополнят ряды Воздушно-космических войск. Ребята уже отправились к месту несения службы. В общей сложности они уже сдали два теста на коронавирус. Первый - перед тем, как уезжали и своих городов на пункт сбора. Второй - непосредственно уже на нем. И теперь им предстоит еще третий тест - по прибытии к месту несения службы. Все делается для того, что не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В региональном правительстве добавили, что на всех призывных пунктах есть не только бесконтактные термометры, тест-системы, медицинские препараты, но и бактерицидные облучатели, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты для призывников и медицинского персонала.

Кроме того, сообщается, что дезинфекция на призывном пункте проводится каждые два часа - как во внутренних помещениях, так и на прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU