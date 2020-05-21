2020-05-21T12:28:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Среди новых заболевших "ковидом" большинство - это молодые люди

Почти половина от всех новых случаев приходится на людей до 45 лет.
Дадаян Давид
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Меньше всего представителей преклонного возраста. Фото: архив "КП"Меньше всего представителей преклонного возраста. Фото: архив "КП"
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21 мая стало известно о количестве новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области. За последние сутки врачи выявили 142 инфицированных. Это новый рекорд по нашему региону. Всего на Дону заболели уже 2926, а выздоровели 1071. В региональном правительстве сообщили, что среди новых заболевших большинство - это молодые жители.

По официальным данным, 44,8% от числа новых случаев - это люди от 18 до 45 лет. На втором месте - 31% - жители среднего возраста от 46 до 65 лет. Следом идут пенсионеры, чей возраста не больше 79 лет - 9,8%, а также дети - 9,2%. Меньше всего представителей преклонного возраста, кто старше 80 лет, - 4,2%.

Большинство новых случаев по традиции выявлено в Ростове-на-Дону - 42. На второе месте неожиданно вырвался Сальский район, где за минувшие 24 часа обнаружили 34 инфицированных. Затем Батайск и Аксайский район - по 7 заболевших, затем Заветинский район - 5, Новошахтинск - 4 и т.д.

Напомним, что за весь период пандемии на Дону от вируса скончалось уже 33 человека. На данный момент в тяжелом состоянии находится 20 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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