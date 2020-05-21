Среди новых заболевших "ковидом" большинство - это молодые люди

21 Май 2020 2020-05-21T12:28:19+03:00

Почти половина от всех новых случаев приходится на людей до 45 лет.

Изменить размер текста: A A

21 мая стало известно о количестве новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области. За последние сутки врачи выявили 142 инфицированных. Это новый рекорд по нашему региону. Всего на Дону заболели уже 2926, а выздоровели 1071. В региональном правительстве сообщили, что среди новых заболевших большинство - это молодые жители.

По официальным данным, 44,8% от числа новых случаев - это люди от 18 до 45 лет. На втором месте - 31% - жители среднего возраста от 46 до 65 лет. Следом идут пенсионеры, чей возраста не больше 79 лет - 9,8%, а также дети - 9,2%. Меньше всего представителей преклонного возраста, кто старше 80 лет, - 4,2%.

Большинство новых случаев по традиции выявлено в Ростове-на-Дону - 42. На второе месте неожиданно вырвался Сальский район, где за минувшие 24 часа обнаружили 34 инфицированных. Затем Батайск и Аксайский район - по 7 заболевших, затем Заветинский район - 5, Новошахтинск - 4 и т.д.

Напомним, что за весь период пандемии на Дону от вируса скончалось уже 33 человека. На данный момент в тяжелом состоянии находится 20 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона. Ближайшие два месяца Сергей Калитвинцев проведет под стражей (подробнее)

В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим. Это поможет предотвратить распространение опасного вируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU