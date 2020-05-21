2020-05-21T12:29:30+03:00
Общество

Павел Деревянко впал в депрессию после роли стриптизера

Артист восстанавливался полгода
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Актер Павел Деревянко. Фото: Instagaram Павел ДеревянкоАктер Павел Деревянко. Фото: Instagaram Павел Деревянко
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Известный актер из Таганрога 43-летний Павел Деревянко оказался гостем блогера YouTube-шоу Юрия Дудя.

Во время интервью артист рассказал о том, как на него повлияли съемки в фильме «Счастливый конец», главным героем которого являлся стриптизер. Этот факт изрядно попортил нервы артисту.

- У меня наступила депрессуха жесточайшая, меня больше не было, полгода я вот ходил вялый и ужасно себя чувствовал, - сообщил Павел Деревянко.

По его словам, после съемок таганрожцу полгода не удавалось прийти в себя. Самое обидное заключалось в том, что фильм не понравился продюсеру и не вышел на экраны. Все что было отснято так и не увидели зрители.

- Столько работал, получил такие жесткие последствия после него, оказался в депрессии, еще и фильм не вышел,- рассказывал Павел Деревянко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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