2020-05-21T12:39:05+03:00
Общество

В Ростовской области погиб 35-летний мотоциклист

По предварительным данным, он не справился с управлением
Ольга ГОПАЛО
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От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Фото: ГОПАЛО ОльгаОт полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области погиб 35-летний водитель мотоцикла. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, авария случилась между хуторами Октябрьский и Каменный Брод в Родионово-Несветайском районе около часа ночи в четверг, 21 мая.

По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя мотоциклом «Ява» на повороте не справился с управлением, съехал на правую обочину и мотоцикл перевернулся. В момент аварии водитель был без мотошлема. Кроме того, у него не было водительских прав, а транспорт не был зарегистрирован должным образом.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб на месте. Приехавшим на место аварии медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

По факту происшествия уже начата проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося

ИСТОЧНИК KP.RU

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