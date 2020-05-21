2020-05-21T14:34:10+03:00
Общество

В Ростовской области водитель «ГАЗели» может угодить в тюрьму на два года за то, что сел пьяным за руль

В день госавтоинспекторы составляют десятки аналогичных протоколов
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Только за минувшие сутки, два десятка водителей на Дону сели за руль в нетрезвом виде.Только за минувшие сутки, два десятка водителей на Дону сели за руль в нетрезвом виде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области госавтоинспекторы поймали водителя «ГАЗели», который сел за руль в нетрезвом виде. Инцидент произошел в городе Шахты. Как выяснилось позже, 45-летний водитель, уже попадал на карандаш правоохранителей за аналогичное нарушение. Теперь ему грозит реальная уголовная ответственности и до двух лет лишения свободы.

Как рассказали в донском главке, похожие случаи произошли в Гуково, а также в Зерноградском, Кагальницком, Мясниковском и Каменском районах Дона. В ведомстве добавили, что только за минувшие сутки, два десятка водителей сели за руль в нетрезвом виде. И напомнили, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, водитель лишается права занимать определенные должности на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области вдоль российско-украинской границы раскладывают вакцину от бешенства
В Ростовской области задержали несколько блоков контрабандных сигарет
Ростовчанка в дни самоизоляции лишилась 130 тысяч рублей
Медики Ростовской области провели за сутки около 4500 тестов на коронавирус
Ростовская областная больница возобновила плановый прием пациентов
В Ростовской области водитель «ГАЗели» может угодить в тюрьму на два года за то, что сел пьяным за руль
В Ростовской области погиб 35-летний мотоциклист
Павел Деревянко впал в депрессию после роли стриптизера
Среди новых заболевших "ковидом" большинство - это молодые люди
Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона
Ростовские призывники сдадут три теста на коронавирус
В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим