В Ростовской области водитель «ГАЗели» может угодить в тюрьму на два года за то, что сел пьяным за руль

21 Май 2020 2020-05-21T14:34:10+03:00

Только за минувшие сутки, два десятка водителей на Дону сели за руль в нетрезвом виде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Ростовской области госавтоинспекторы поймали водителя «ГАЗели», который сел за руль в нетрезвом виде. Инцидент произошел в городе Шахты. Как выяснилось позже, 45-летний водитель, уже попадал на карандаш правоохранителей за аналогичное нарушение. Теперь ему грозит реальная уголовная ответственности и до двух лет лишения свободы.

Как рассказали в донском главке, похожие случаи произошли в Гуково, а также в Зерноградском, Кагальницком, Мясниковском и Каменском районах Дона. В ведомстве добавили, что только за минувшие сутки, два десятка водителей сели за руль в нетрезвом виде. И напомнили, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, водитель лишается права занимать определенные должности на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU