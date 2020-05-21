2020-05-21T13:11:38+03:00
Общество

Ростовская областная больница возобновила плановый прием пациентов

При госпитализации люди сдают тест на коронавирус
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовская областная больница. Фото: правительство РОРостовская областная больница. Фото: правительство РО
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Врачи Ростовской областной больницы вновь ведут прием прием пациентов для плановой госпитализации в лечебное учреждение. Об этом рассказали в правительстве региона.

После длительного перерыва из-за напряженной ситуации с коронавирусом возобновлен прием пациентов, которые по своему основному заболеванию находятся в сложном состоянии. Всех людей перед госпитализацией проверят на коронавирусную инфекцию COVID-19.

- Анализ можно сдать в поликлинике при оформлении документов на госпитализацию. Он будет действителен в течение трех дней, - отметили в пресс-службе.

В больнице во время напряженной эпидемической ситуации оказывали консультативную помощь пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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