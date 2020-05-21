Ростовская областная больница возобновила плановый прием пациентов
Врачи Ростовской областной больницы вновь ведут прием прием пациентов для плановой госпитализации в лечебное учреждение. Об этом рассказали в правительстве региона.
После длительного перерыва из-за напряженной ситуации с коронавирусом возобновлен прием пациентов, которые по своему основному заболеванию находятся в сложном состоянии. Всех людей перед госпитализацией проверят на коронавирусную инфекцию COVID-19.
- Анализ можно сдать в поликлинике при оформлении документов на госпитализацию. Он будет действителен в течение трех дней, - отметили в пресс-службе.
В больнице во время напряженной эпидемической ситуации оказывали консультативную помощь пациентам.
ИСТОЧНИК KP.RU