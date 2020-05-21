Медики Ростовской области провели за сутки около 4500 тестов на коронавирус
Донские медики за минувшие сутки провели 4464 обследования пациентов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал начальник управления информационной политики областного правительства Сергей Тюрин.
Специалистам удалось приблизиться к рекомендуемым нормам по количеству анализов. Так, одним из условий снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, является выход на объем ежедневного тестирования в размере 4500 исследований в сутки.
Сейчас охват тестирования методом ПЦР на 100 тысяч населения – 88,27.
- За последние сутки этот показатель тестирования в регионе составляет 107,3, - говорит Сергей Тюрин.- Запас тест-систем в регионе составляет более 30 тысяч штук.
В Ростовской области проведено более 86 тысяч тестов на коронавирус.
Напомним, в регионе "ковидом" заболели 2926 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU