2020-05-21T13:54:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики Ростовской области провели за сутки около 4500 тестов на коронавирус

Исследования велись в 13 лабораториях региона
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Запас тест-систем в регионе составляет более 30 тысяч штукЗапас тест-систем в регионе составляет более 30 тысяч штукФото: Мария ЛЕНЦ
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Донские медики за минувшие сутки провели 4464 обследования пациентов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал начальник управления информационной политики областного правительства Сергей Тюрин.

Специалистам удалось приблизиться к рекомендуемым нормам по количеству анализов. Так, одним из условий снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, является выход на объем ежедневного тестирования в размере 4500 исследований в сутки.

Сейчас охват тестирования методом ПЦР на 100 тысяч населения – 88,27.

- За последние сутки этот показатель тестирования в регионе составляет 107,3, - говорит Сергей Тюрин.- Запас тест-систем в регионе составляет более 30 тысяч штук.

В Ростовской области проведено более 86 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, в регионе "ковидом" заболели 2926 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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