2020-05-21T14:46:03+03:00
Общество

Ростовчанка в дни самоизоляции лишилась 130 тысяч рублей

Теперь она надолго запомнит тот телефонный разговор
Ольга ГОПАЛО
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Телефонный разговор напугал жительницу Ростова-на-Дону.Телефонный разговор напугал жительницу Ростова-на-Дону.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Думала ли жительница Ростова-на-Дону, что может лишиться своих денег, не выходя из дома. В тот день на ее мобильном раздался телефонный звонок. Вежливый мужчина на другом конце провода представился сотрудником службы безопасности банка. Он вежливо поинтересовался у клиентки, не перечисляла ли она последние пару минут деньги на другие карты. Женщина ответила отрицательно.

Тогда собеседник предложил ей сомнительные финансовые операции прекратить. Однако сделать это можно только с ее согласия и, в случае, если она назовет номер карты и код из цифр, который придет ей на мобильный смс-сообщением. Та, испугавшись за свои сбережения согласилась.

В итоге как только клиентка закончила разговор, то узнала - со счета списались 130 тысяч рублей. Тогда она сразу же обратилась в полицию. Там ростовчанку разочаровали: разговаривала она с мошенником, которому собственноручно передала все явки-пароли.

Как добавили в донском главке, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, его ищут правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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