2020-05-21T14:56:08+03:00
Общество

В Ростовской области задержали несколько блоков контрабандных сигарет

Инцидент произошел на российско-украинской границе
Ольга ГОПАЛО
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Пересекать границу надо по правилам. Фото: ГОПАЛО Ольга.Пересекать границу надо по правилам. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области на карандаш таможенников попал "Мерседес", который приехал со стороны незалежной. За рулем находился наш соотечественник, который пытался пересечь российско-украинскую границу. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск».

Как показал рентгеновский аппарат, в салоне автомобиля находился подозрительный груз, который не был указан в таможенной декларации. В итоге таможенники обнаружили там несколько блоков сигарет. Мужчина уверял, что не знал, что их нужно декларировать.

В итоге в отношении него возбудили административное дело по факту недекларирования товаров, а контрабандный груз изъяли. Теперь ему грозит крупный денежный штраф.

Как добавили в Южном таможенном управлении, в соответствии с действующим законодательством, через границу без санкций один человек может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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