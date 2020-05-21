В Ростовской области задержали несколько блоков контрабандных сигарет
В Ростовской области на карандаш таможенников попал "Мерседес", который приехал со стороны незалежной. За рулем находился наш соотечественник, который пытался пересечь российско-украинскую границу. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск».
Как показал рентгеновский аппарат, в салоне автомобиля находился подозрительный груз, который не был указан в таможенной декларации. В итоге таможенники обнаружили там несколько блоков сигарет. Мужчина уверял, что не знал, что их нужно декларировать.
В итоге в отношении него возбудили административное дело по факту недекларирования товаров, а контрабандный груз изъяли. Теперь ему грозит крупный денежный штраф.
Как добавили в Южном таможенном управлении, в соответствии с действующим законодательством, через границу без санкций один человек может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака.
ИСТОЧНИК KP.RU