В Ростовской области вдоль российско-украинской границы раскладывают вакцину от бешенства

21 Май 2020 2020-05-21T15:08:34+03:00

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В Ростовской области ветврачи раскладывают вакцину от бешенства вдоль российско-украинской границы. Как сообщили в региональном Управлении ветеринарии, весенняя иммунизация диких плотоядных животных против бешенства подходит к своему завершению. В настоящее время специалисты раскладывают вторую часть антирабической вакцины – 154,4 тысячи доз. Первая партия - на 800 тысяч приманок - была распространена в места миграции и обитания диких плотоядных животных и в охотхозяйства еще в марте этого года.

В ведомстве добавили, что приманки сделаны виде небольших брикетов из костной муки, в которых спрятана капсула с вакциной. Сейчас их раскладывают не только вдоль границы, но и в тех районах Дона, где в прошлом году случаи бешенства не были зарегистрированы.

Важно завершить раскладку до периода гона лис. Так как у этих хищников не только часто находят смертельное заболевание, во время гона они становятся агрессивными - дерутся и кусаются. Именно через укус и слюну заболевание может передаться от больной особи к здоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU