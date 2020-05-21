2020-05-21T15:25:46+03:00
Общество

Водителей ростовских автобусов оштрафовали за нарушение масочного режима

За отсутствие маски горожане могут лишиться 30 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нарушители масочного режима могут лишиться от 1 до 30 тысяч рублей. Фото: Архив КПНарушители масочного режима могут лишиться от 1 до 30 тысяч рублей. Фото: Архив КП
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Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят в Ростове. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в общественном транспорте составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

- Четыре из них – в отношении водителей и два – в отношении пассажиров, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что согласно постановлению правительства РО нахождение пассажира в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты – маски или респиратора запрещено.

Пассажиров и водителей информируют плакаты и объявления, размещенные на дверях общественного транспорта. За нарушение масочного режима людям грозит административный штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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