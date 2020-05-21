Водителей ростовских автобусов оштрафовали за нарушение масочного режима
Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят в Ростове. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в общественном транспорте составили шесть протоколов об административных правонарушениях.
- Четыре из них – в отношении водителей и два – в отношении пассажиров, - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что согласно постановлению правительства РО нахождение пассажира в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты – маски или респиратора запрещено.
Пассажиров и водителей информируют плакаты и объявления, размещенные на дверях общественного транспорта. За нарушение масочного режима людям грозит административный штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU