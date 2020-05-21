2020-05-21T15:51:13+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина брал предоплату за установку окон и пропадал вместе с деньгами

33-летнего злоумышленника нашли полицейские раньше клиентов
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина деньги брал, а работу не делал.Мужчина деньги брал, а работу не делал.Фото: Ольга КОСТИНА
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В полицию Миллеровского района Ростовской области обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой мошенника. По его словам, он нашел в Интернете рекламу по установке окон и решил воспользоваться выгодным предложением. В итоге связался с автором объявления, обо всем договорился и даже перевел предоплату в размере 30 тысяч рублей. Однако когда деньги упали на счет, работник перестал выходит на связь. Когда тот не отвечал по телефону пару дней, обманутый клиент отправился в полицию.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать предприимчивого бизнесмена. Позже выяснится, что таким образом он обманул около девяти человек. Сейчас его продолжают проверять на причастность к похожим преступлениям. В итоге общая сумма пока установленного ущерба составила больше 200 тысяч рублей.

В отношении горе-бизнесмена уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Решения суда он будет дожидаться по подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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