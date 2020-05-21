Спортсменка сборной России Виктория Калинина перешла в ГК "Ростов-Дон"

21 Май 2020 2020-05-21T16:43:31+03:00

Она будет вратарем

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Знаменитая спортсменка, вратарь сборной России по гандболу Виктория Калинина подписал контракт с "Ростов-Дон". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее 32-летняя гандболистка выступала за краснодарский клуб "Кубань", в который перешла в 2013 году.

Профессиональную карьеру она начала в майкопском клубе АГУ - "Адыиф", затем выступала за московский ГК-53 и главный звенигородский клуб "Звезда", где спортсменка завоевывала Кубок России а доходила до 1/4 финала Кубка обладателей Кубков.

Спортсменка в период с 2015-го по 2016 год выступала за клуб "Астраханочка", а после вновь стала играть за команду Краснодара.

В сборной России гандболистка выиграла Олимпиаду-2016, а также стала бронзовым призером чемпионата мира-2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU