Ростовчане стали экономить на еде и покупать дешевые продукты

21 Май 2020 2020-05-21T17:34:22+03:00

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Во время пандемии коронавируса в Ростовской области снизилась платёжеспособность жителей. Как ранее сообщала "Комсомолка", работы лишились около 36 тысяч человек.

- Граждане покупают более дешёвый сегмент продовольственной продукции и ищут новые места для покупок товаров, в том числе идут туда, где можно поторговаться, потому идут на рынки и ярмарки, - рассказала на заседании регионального правительства директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

По данным Ростовстата, за два месяца подорожали 23 из 24 видов продовольственных товаров, например, капусты, лука, картофеля, яблок и так далее. Рост связан с сезонным фактором.

Стали дешевле замороженная рыба и хлеб из пшеничной муки.

Ожидается, что по итогам нескольких месяцев произойдёт существенное сокращение оборота розничной торговли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Падение ожидается на уровне 30-40%.

ИСТОЧНИК KP.RU