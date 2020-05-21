7 погибли, больше 50 ранены: на Дону сначала года произошло 46 ДТП с мотоциклами

21 Май 2020 2020-05-21T17:43:45+03:00

Это статистика только за пять месяцев 2020 года.

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В Ростовской области сначала 2020 года произошло большое количество аварий с участием мотоциклистов. Их число идет на десятки. Статисткой поделились в региональном ГИБДД. Стоит отметить, цифры неутешительные...

Так за пять месяцев 2020 года на территории донского региона произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали водители двухколесного транспорта. В результате различные травмы получил 51 человек, а семеро - погибли.

Дорожное ведомство обращает внимание всех водителей на эту ужасную статистику. Как правило, подобные ДТП происходят из-за того, что мотоциклисты игнорируют элементарные правила дорожного движения: превышают скорость и не используют шлем.

Например, накануне, 20 мая произошла типичная авария с двухколесным транспортном. 35-летний мужчина двигался на мотоцикле "Ява". На нем не было шлема. По-видимому, его это не сильно беспокоило, ведь водительские права также отсуствовали. Кроме этого, мотоцикл не было зарегистрирован, то есть государственный номер также отсутствовал.

Все выше перечисленные не мешало 35-летнему мужчине спокойно ехать по трассе. Роковой случай произошел на одном из поворотов. Водитель выкрутил руль, но не рассчитал скорость и вылетел на обочину. Там он окончательно потерял управлением над своим "железным конем". Мотоцикл перевернулся и потащил за собой наездника.

В результате аварии мужчина скончался на месте. Есть вероятность, что если бы на нем был шлем, он мог бы остаться жив. Кто-то из проезжающих мимо людей увидел человека на обочине и вызвал сотрудников ГИБДД. Вместе с ними приехали и медики. Им оставалось только зафиксировать смерть мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU