Школьники Ростовской области вновь получат продуктовые наборы

21 Май 2020 2020-05-21T18:32:40+03:00

Взять их можно будет в учебном заведении

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о втором этапе выдачи продуктовых наборов для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Об этом сообщили в правительстве региона.

Право на получение наборов будут иметь школьники из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и ученики начальной школы. Всего их получат около 110 тысяч школьников.

- Закупка наборов для учащихся областных учреждений будет профинансирована из регионального бюджета. Для этих целей по распоряжению главы региона выделено более 2,1 млн рублей, - отметили в правительстве.

Известно, что в каждой школе действует свое расписание по выдаче продуктов для учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU