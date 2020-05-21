Школьники Ростовской области вновь получат продуктовые наборы
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о втором этапе выдачи продуктовых наборов для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Об этом сообщили в правительстве региона.
Право на получение наборов будут иметь школьники из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и ученики начальной школы. Всего их получат около 110 тысяч школьников.
- Закупка наборов для учащихся областных учреждений будет профинансирована из регионального бюджета. Для этих целей по распоряжению главы региона выделено более 2,1 млн рублей, - отметили в правительстве.
Известно, что в каждой школе действует свое расписание по выдаче продуктов для учеников.
ИСТОЧНИК KP.RU