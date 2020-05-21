2020-05-21T18:41:20+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: где и когда сдать анализ на антитела

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: стоимость анализа - 900 рублей и еще 200 - забор крови
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове начнутся тестирования на антитела к коронавирусуВ Ростове начнутся тестирования на антитела к коронавирусуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: доселе неизвестно, сохраняется ли иммунитет к коронавирусу надолго.

В донской столице тестирование на антитела начнется с 25 мая. Сдать анализ можно будет в Областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ), который расположен на улице Пушкинской. Информацию об этом центр разместил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Сообщается, что тест на антитела необходим для того, чтобы определить, переболел ли человек уже коронавирусом или еще нет. Анализ будет определять наличие иммуноглобулинов класса G. Именно они являются маркерами иммунитета к коронавирусной инфекции.

В ОКДЦ сообщили, сколько будет стоить тест и как к нему подготовиться.

- Сдать анализ можно будет с 08:00 до 15:00. Для анализа проводится забор крови из вены, перед этим возможен легкий завтрак. Чтобы пройти тест, нужно будет записаться и в назначенный день прийти, захватив с собой паспорт и маску - это обязательное условие. Анализ будет готов в течение трех дней. Стоимость самого анализа - 900 рублей, забор крови - 200 рублей, - рассказал источник портала 161.ru в центре.

Напомним, что Татьяна Быковская уже сообщала о том, что в скором времени начнется тестирование на коронавирус. Пока остается неизвестным, вырабатывается ли у человека долгосрочный иммунитет к коронавирусу. Тесты на антитела должны помочь это выяснить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону количество заболевших "ковидом" достигло почти трех тысяч человек.

Только за последние сутки врачи выявили больше 140 новых случаев заражения.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области назначили нового начальника Погрануправления ФСБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: где и когда сдать анализ на антитела
Школьники Ростовской области вновь получат продуктовые наборы
Восемь футболистов прекратили работу с ФК "Чайка"
7 погибли, больше 50 ранены: на Дону сначала года произошло 46 ДТП с мотоциклами
Ростовчане стали экономить на еде и покупать дешевые продукты
Спортсменка сборной России Виктория Калинина перешла в ГК "Ростов-Дон"
Недетские страсти: подросток из Ростовской области выстрелил в пятилетнего брата из винтовки
В Ростовской области мужчина брал предоплату за установку окон и пропадал вместе с деньгами
Водителей ростовских автобусов оштрафовали за нарушение масочного режима
В Ростовской области вдоль российско-украинской границы раскладывают вакцину от бешенства
В Ростовской области задержали несколько блоков контрабандных сигарет
Ростовчанка в дни самоизоляции лишилась 130 тысяч рублей
Медики Ростовской области провели за сутки около 4500 тестов на коронавирус
Ростовская областная больница возобновила плановый прием пациентов
В Ростовской области водитель «ГАЗели» может угодить в тюрьму на два года за то, что сел пьяным за руль
В Ростовской области погиб 35-летний мотоциклист
Павел Деревянко впал в депрессию после роли стриптизера
Среди новых заболевших "ковидом" большинство - это молодые люди
Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона
Ростовские призывники сдадут три теста на коронавирус
В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим