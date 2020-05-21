Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: где и когда сдать анализ на антитела

21 Май 2020 2020-05-21T18:41:20+03:00

В Ростове начнутся тестирования на антитела к коронавирусу Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: стоимость анализа - 900 рублей и еще 200 - забор крови

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: доселе неизвестно, сохраняется ли иммунитет к коронавирусу надолго.

В донской столице тестирование на антитела начнется с 25 мая. Сдать анализ можно будет в Областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ), который расположен на улице Пушкинской. Информацию об этом центр разместил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Сообщается, что тест на антитела необходим для того, чтобы определить, переболел ли человек уже коронавирусом или еще нет. Анализ будет определять наличие иммуноглобулинов класса G. Именно они являются маркерами иммунитета к коронавирусной инфекции.

В ОКДЦ сообщили, сколько будет стоить тест и как к нему подготовиться.

- Сдать анализ можно будет с 08:00 до 15:00. Для анализа проводится забор крови из вены, перед этим возможен легкий завтрак. Чтобы пройти тест, нужно будет записаться и в назначенный день прийти, захватив с собой паспорт и маску - это обязательное условие. Анализ будет готов в течение трех дней. Стоимость самого анализа - 900 рублей, забор крови - 200 рублей, - рассказал источник портала 161.ru в центре.

Напомним, что Татьяна Быковская уже сообщала о том, что в скором времени начнется тестирование на коронавирус. Пока остается неизвестным, вырабатывается ли у человека долгосрочный иммунитет к коронавирусу. Тесты на антитела должны помочь это выяснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU