В Ростовской области назначили нового начальника Погрануправления ФСБ
В Ростовской области губернатор представил нового начальника Пограничного управления ФСБ.
Об этом Василий Голбев сообщил на прошедшем заседании правительства. Этот высокий пост занял Сергей Кудряшов. Стоит отметить, что указ о его назначении был подписан лично Владимиром Путиным еще в апреле. Глава региона пожелал новому начальнику ПУ ФСБ успехов.
Напомним, что до возглавления Погрануправления в Ростовской области Кудряшов находился на аналогичной должности в Сахалинской области. В общей сложности он трудился в этом ведомстве более 40 лет. Он также руководил ПУ ФСБ России по Республике Дагестан и ПУ ФСБ России по Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU