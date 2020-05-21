В Ростове пост прокурора Советского района занял Александр Ищенко

21 Май 2020 2020-05-21T20:17:07+03:00

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В донской столице назначили нового прокурора Советского района.

Эту должность занял Александр Ищенко, который до этого являлся прокурором Неклиновского района. Его освободили от этой должности и назначили на новую, аналогичную. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, что в региональной прокуратуре Ищенко работает с 1997 года. Сначала он был простым следователем, а затем постепенно дослужился до должности прокурора района.

- На руководящих постах прокурор находится более 11 лет. Он неоднократно поощрялся, - отметили в надзорном ведомстве.

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Указ о назначении подписал президент.

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ИСТОЧНИК KP.RU