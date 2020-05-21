2020-05-21T21:04:00+03:00
Общество

В Ростове закрылось на карантин отделение патологии беременности в НИИАПе

Поликлиника не будет работать до 25 мая
Виктория Никитина
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В Ростове закрыли на карантин НИИАПВ Ростове закрыли на карантин НИИАПФото: "КП" Архив
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В Научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии (НИИАП) в Ростове-на-Дону на карантин закрылось отделение патологии беременности. Об этом сообщает издание “Панорама” со ссылкой на пресс-службу РостГМУ, в составе которого работает институт.

Кроме того, стоит отметить, что на санобработку закрыт и роддом при институте. Сама поликлиника приостановила свою работу вплоть до 25 мая.

- Родильный дом на санитарной обработке, открывается в понедельник; патология беременности действительно на карантине до 30 мая по предписанию Роспотребнадзора РО, поликлиника начинает работать, - сообщили в РостГМУ.

Пациенток из роддома никуда не переводили, они все успели родить и выписаться. Из отделения патологии беременных были переведены шесть девушек: пятеро попали в ОКБ-2, а еще одна - в ЦГБ (в настоящее время там лечат только “ковидных” пациентов).

В своем профиле Инстаграм сотрудники медицинского учреждения, что теперь для того, чтобы попасть в поликлинику необходимо предоставить тест на коронавирус, срок годности которого составляет не менее семи дней.

- Поликлиника открывается с 25 мая. Обязательно наличие маски и анализа на Covid-19. Родильное отделение и ОПБ закрыты до особого распоряжения. Следите за новостями, - указано на страничке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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