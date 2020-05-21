Последний звонок для ростовских 11-классников "прозвенит" онлайн

21 Май 2020 2020-05-21T21:35:03+03:00

В Ростове для 11-классников прозвенит последний звонок в интернете Фото: "КП" Архив

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В донской столице выпускники 11-х классов услышат последний звонок в режиме онлайн.

Городские власти посмотрели на то, что в наше непростое время множество концертов, фестивалей и других мероприятий переведено в интернет и решили не отставать. В мэрии приняли решение провести последний звонок для учащихся 11-х классов 30 мая в режиме онлайн.Об этом сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на пресс-секретаря главы администрации города Марии Петровой.

Откроет торжественную интернет-линейку ситименеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Он обратится ко вчерашним школьникам с напутственным словом накануне сдачи экзаменов, – прокомментировала Мария Петрова.

Школам разрешено самостоятельно выбирать платформу, на которой состоится мероприятие. В настоящее время выпускники уже начали подготовку к мероприятию - они разучивают песни и стихи, а первоклассники готовят традиционные поздравления, учителя – напутственные слова.

Мероприятие рассчитано лишь для 11-классников, а учащиеся 9-х классов останутся без последнего звонка.

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ИСТОЧНИК KP.RU