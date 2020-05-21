2020-05-21T22:03:17+03:00
Общество

В донской столице выкупят земли для расширения улицы Малиновского

Из областного бюджета будет выделено 130 миллионов рублей
Виктория Никитина
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В Ростове расширят улицу МалиновскогоВ Ростове расширят улицу МалиновскогоФото: "КП" Архив
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В Ростове у собственников выкупят земельные участки, которые необходимы для того, чтобы расширить дороги по улице Малиновского.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выделить из регионального бюджета 130 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реализацию проекта реконструкции моста. Город добавил еще 1,3 миллиона рублей.

Большая часть денег пойдет на выкуп земли, а остаток на компенсацию ресурсоснабжающим компаниям затрат по переносу электро- и газовых сетей. Дорога будет расширена от улицы Факельной до Типографской, а также подъезды к путепроводу.

- Длина реконструируемого объекта превышает 1,7 километра. Дорога будет иметь шесть полос, по бокам сделают тротуары, - говорится в сообщении правительства Ростовской области.

Всего на реализацию проекта уйдет 2,7 миллиарда рублей. Работы завершатся до конца 2021 года.

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Уже идет ремонт на четырех улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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