2020-05-22T09:02:37+03:00
Общество

Нарушителей "масочного" режима стали высаживать из общественного транспорта

Было проверено более 100 автобусов
Виктория Никитина
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Пассажиров без масок стали высаживать из транспорта. Фото: администрация РостоваПассажиров без масок стали высаживать из транспорта. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону горожан, находящихся без масок в общественном транспорте, стали высаживать на ближайшей остановке.

В проводимых рейдах принимают участие представители департамента транспорта и полиции. За минувшие сутки они успели проверить более 100 автобусов. В этот раз проверки осуществлялись на проспекте Сельмаш.

Среди нарушителей оказались водители компаний «ТрансЭкспорт», «ИПОПАТ-Юг» и «Карат». По информации городской администрации, пассажиры стали более дисциплинированными.

- За весь день было выписано 12 предупреждений. При этом всех пассажиров без масок и документов просили покинуть салон, - сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что со всеми нарушителями была проведена информационная беседа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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